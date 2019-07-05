Рейтинг был подготовлен аналитиками Sensortower на основании данных по загрузкам за первое полугодие.

Так, эксперты назвали самые скачиваемые мобильные приложения из магазинов Google Play и App Store.

Специалисты отмечают, что количество скачиваний приложений из Google Play все также выше, чем из App Store – 41,9 млрд против 14,8 млрд.

При этом App Store принес 25,5 млрд долларов, а Google Play — $14,2 миллиарда. Самым популярным приложением всех площадок оказался Tinder, который принес 500 млн долларов.

На второй строке оказался Netflix, а в троке лидеров расположился сервис Tencent Video. Далее в списке самых популярных оказались: WhatsApp, Facebook Messenger, Facebook, TikTok и Instagram.

Если говорить о самых востребованных играх, то чаще всего пользователи скачивали Color Bump 3D, Garena Free Fire и PUBG Mobile.