BOE: стоимость складных смартфонов снизится к 2021 году

BOE: стоимость складных смартфонов снизится к 2021 году09.04.2019 19:20
Еще одна китайская компания уверенно заявляет о снижении стоимости гибких устройств, которые уже выпустили и только готовят производители.
Складные смартфоны имеют ценник от 1,5 тыс. долларов, но уже через несколько лет их цена упадет.
Так, считают аналитики, некоторые производители смартфонов из Китая и недавно об это заявили в компании BOE.
Последняя, занимается выпуском гнущихся экранов для смартфона Huawei Mate X.
Представители BOE уверены, что стоимость складных смартфонов снизится уже в 2021 году, так как уже сейчас многие работают над технологиями, позволяющими снизить стоимость необычных устройств.
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