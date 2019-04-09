BOE: стоимость складных смартфонов снизится к 2021 году

Еще одна китайская компания уверенно заявляет о снижении стоимости гибких устройств, которые уже выпустили и только готовят производители.

Складные смартфоны имеют ценник от 1,5 тыс. долларов, но уже через несколько лет их цена упадет.

Так, считают аналитики, некоторые производители смартфонов из Китая и недавно об это заявили в компании BOE.

Последняя, занимается выпуском гнущихся экранов для смартфона Huawei Mate X.

Представители BOE уверены, что стоимость складных смартфонов снизится уже в 2021 году, так как уже сейчас многие работают над технологиями, позволяющими снизить стоимость необычных устройств.