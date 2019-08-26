Bloomberg: Apple не сможет полностью уйти из Китая

Как известно, президент США Дональд Трамп требует от местных компаний переносить свои производства в Америку или другие страны из Китая.

Ранее сообщалось, что Apple намерена перенести только часть производства, а между тем специалисты уверены, что Apple не сможет полностью уйти из Китая.

Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на аналитика Wedbush Securities Дэвида Айвза, компания Foxconn, являющаяся партнером американской компании, способна организовать выпуск смартфонов за пределами Китая.

Однако, этот процесс будет не только длительным, но еще и дорогостоящим. Согласно заявлению Apple, она переносит только 5-7% производства, но на это ей потребуется 1,5 года минимум.

Проблемой при переносе производства является сложный подбор квалифицированных работников, проблемы с необходимой инфраструктурой, а также сложности при воспроизведении производственных линий.

Впрочем, никаких признаков того, что компания готовится к масштабному переносу производства нет, тем не менее выпуск AirPods все-таки перенесут во Вьетнам, где ответственной станет компания Goertek из Китая, а она же и стала инициатором переноса производства.