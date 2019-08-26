Bloomberg: Apple не сможет полностью уйти из Китая

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Bloomberg: Apple не сможет полностью уйти из Китая

26.08.2019 19:18

Как известно, президент США Дональд Трамп требует от местных компаний переносить свои производства в Америку или другие страны из Китая.
Ранее сообщалось, что Apple намерена перенести только часть производства, а между тем специалисты уверены, что Apple не сможет полностью уйти из Китая.

Как сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на аналитика Wedbush Securities Дэвида Айвза, компания Foxconn, являющаяся партнером американской компании, способна организовать выпуск смартфонов за пределами Китая.

Однако, этот процесс будет не только длительным, но еще и дорогостоящим. Согласно заявлению Apple, она переносит только 5-7% производства, но на это ей потребуется 1,5 года минимум.

Проблемой при переносе производства является сложный подбор квалифицированных работников, проблемы с необходимой инфраструктурой, а также сложности при воспроизведении производственных линий.

Впрочем, никаких признаков того, что компания готовится к масштабному переносу производства нет, тем не менее выпуск AirPods все-таки перенесут во Вьетнам, где ответственной станет компания Goertek из Китая, а она же и стала инициатором переноса производства.

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