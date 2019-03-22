Беспроводная зарядка AirPower уже появилась на сайте Apple

Беспроводная зарядка AirPower уже появилась на сайте Apple22.03.2019 19:00
На официальном сайте компании довольно неожиданно снова появилась беспроводная зарядка AirPower, выход которой откладывался уже неоднократно.
Специалисты между тем выдвинули предположение, что менее чем через две недели с момента появления зарядки на сайте, компания должна ее представить.
Но опять же это только предположение, а в компании как обычно никакие слухи не подтверждают и не опровергают.
Ранее уже сообщалось, что американский производитель якобы приступил к серийному производство уникальной зарядки и аксессуаров.
Тогда даже стала известна и предварительная стоимость AirPower.
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