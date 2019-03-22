Беспроводная зарядка AirPower уже появилась на сайте Apple

На официальном сайте компании довольно неожиданно снова появилась беспроводная зарядка AirPower, выход которой откладывался уже неоднократно.

Специалисты между тем выдвинули предположение, что менее чем через две недели с момента появления зарядки на сайте, компания должна ее представить.

Но опять же это только предположение, а в компании как обычно никакие слухи не подтверждают и не опровергают.

Ранее уже сообщалось, что американский производитель якобы приступил к серийному производство уникальной зарядки и аксессуаров.

Тогда даже стала известна и предварительная стоимость AirPower.