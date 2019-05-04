Компания Asus начала тизерную кампанию, подогревая интерес к своей новинке и анонсируя ее официальный дебют.



Накануне Asus показала на тизере новый смартфон ZenFone 6, который официально дебютирует 16 мая.

Презентация модели будет проходить в рамках специально организованного мероприятия, которое состоится в Испании.

Уже сейчас известно, что в новом смартфоне не будет вырезов и отверстий в экране, а сами рамки вокруг него окажутся очень тонкими.

Селфи-камера расположится в выдвижной конструкции, но разрешение ее сейчас неизвестно. На задней панели будут располагаться камера с двумя модулями, где главный получит разрешение 48 Мп.

Еще ZenFone 6 приписывают процессор Snapdragon 855, минимум 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. В качестве операционной системы предложат Android 9 Pie.