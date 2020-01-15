Apple сертифицировала новый MacBook для России15.01.2020 20:36
Ноутбук американской компании с маркировкой A2289 появился в базе Евразийской экономической комиссии.
Появление продукта в этой базе означает, что его продажи скоро начнутся, в том числе и в России.
Apple сертифицировала новый MacBook для России, который описывают как «портативный персональный компьютер торговой марки Apple».
В модели заявлена операционная система macOS 10.15 Catalina. Предполагается, что в данном случае речь идет о модели с 13-дюймовым экраном, который как известно имеет новую ножничную клавиатуру.
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
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