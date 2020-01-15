Ноутбук американской компании с маркировкой A2289 появился в базе Евразийской экономической комиссии.

Появление продукта в этой базе означает, что его продажи скоро начнутся, в том числе и в России.

Apple сертифицировала новый MacBook для России, который описывают как «портативный персональный компьютер торговой марки Apple».

В модели заявлена операционная система macOS 10.15 Catalina. Предполагается, что в данном случае речь идет о модели с 13-дюймовым экраном, который как известно имеет новую ножничную клавиатуру.