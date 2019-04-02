Apple может выпустить iPhone mini с небольшим экраном OLED

Американская компания уже в следующем году может представить новый смартфон, который получит небольшой дисплей.

Источники утверждают, что в этом году будет представлена замена моделям iPhone XS и XS Max, а также обновленный iPhone XR, а вот в следующем году компания может расширить линейку смартфонов.

Данные указывают на модель что-то вроде iPhone mini с небольшим экраном OLED. То есть линейка смартфонов будет представлена тремя моделями с OLED дисплеями, где у преемников XS и XS Max будут экраны 6,06 и 6,67 дюйма, а третья новая модель будет компактной и получит диагональ около 5,42 дюйма.

Вероятно это будет та самая модель, которую ждали многие в виде следующего iPhone SE2. Презентацию последнего ожидали еще в прошлом году, но похоже возрождать эту модель в компании не намерены, а инсайдеры неверно трактовали утечку информации.

К тому же Apple недавно устраивала распродажи нескольких партий iPhone SE2 и уже тогда предполагалось, что в компании оценивали «жизнеспособность» аппарата.

Вероятно, таким образом американцы пытались выяснить, насколько еще востребован компактный смартфон на рынке. И стоит отметить, что обе партии iPhone SE2 были распроданы за считанные часы.