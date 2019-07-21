Android 10 улучшит поддержку беспроводных наушников до конца года

Android 10 улучшит поддержку беспроводных наушников до конца года21.07.2019 18:42
Наушники Apple AirPods получили максимально простое сопряжение беспроводных наушников в iPhone или iPad.
Пользователю теперь не нужно выполнять сложные манипуляции для подключения беспроводных наушников в отличие от аналогичных продуктов для Android устройств.
В 2017 году Google тоже создала максимально простой вариант подключения наушников к устройству, и эту функцию назвали Fast Pair, но она стала доступна только год спустя.
К тому же она поддерживает очень мало моделей беспроводных наушников.
В Android 10 разработчики обещают расширить функционал Fast Pair и добавить в него новые беспроводные наушники.
С выходом нового «Андроида» пользователи смогут получать уведомление об открытии или закрытии футляра наушников, а также отслеживать их.
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