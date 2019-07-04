Китайская компания провела презентацию индийской версии смартфона Redmi 7A. Дебют состоялся в Индии, где модель поступит в продажу с 12 июля по цене от 84 долларов.



Эта стоимость будет действительна некоторое время после старта продаж, тогда как позднее цена вырастет до 95 долларов минимум в зависимости от конфигурации.

Xiaomi представила Redmi 7A с 12 Мп модулем камеры Sony IMX486, тогда как у обычной версии предлагает модуль на 13 Мп, но производитель датчика неизвестен.

В остальном Redmi 7A для рынка Индии не отличается от обычного смартфон.

Он оснащен 5,45-дюймовым IPS-экраном, имеет процессор Snapdragon 439, пятимегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор на 4 000 мАч.

Для покупки смартфон предложат в версии с 2 или 3 ГБ оперативной и с 16 или 32 ГБ постоянной памяти. Выйдет ли такой вариант смартфона на глобальный рынок пока неизвестно.