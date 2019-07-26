Xiaomi Black Shark 2 Pro появился на первой живой фотографии26.07.2019 23:40
А накануне компания распространила первый тизер, в котором намекнула на дизайн игрового смартфона.
Теперь Xiaomi Black Shark 2 Pro появился на первой живой фотографии, распространенной инсайдерами в Сети.
В модели, судя по снимку, присутствует характерный рисунок с логотипом S, который как ожидается, будет иметь подсветку.
Между тем, Black Shark 2 Pro протестировали еще и в AnTuTu и оказалось, что смартфон показал большую производительность, чем современные флагманы на Snapdragon 855.
Напомним, что официальная презентация модели состоится 30 июля.
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