А накануне компания распространила первый тизер, в котором намекнула на дизайн игрового смартфона.

Теперь Xiaomi Black Shark 2 Pro появился на первой живой фотографии, распространенной инсайдерами в Сети.

В модели, судя по снимку, присутствует характерный рисунок с логотипом S, который как ожидается, будет иметь подсветку.

Между тем, Black Shark 2 Pro протестировали еще и в AnTuTu и оказалось, что смартфон показал большую производительность, чем современные флагманы на Snapdragon 855.

Напомним, что официальная презентация модели состоится 30 июля.