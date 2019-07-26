Vivo представила 100-долларовый смартфон Vivo Y90

Компания Vivo сегодня официально провела презентацию своего нового смартфона для китайского рынка.

Vivo представила 100-долларовый смартфон с названием Vivo Y90, в котором 6,2-дюймовый HD+ экран, одинарные камеры, а также нет сканера отпечатков пальцев.

В целом это типичный бюджетный аппарат этого года. Работает он на процессоре MediaTek Helio A22 и будет доступен в версии с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Основная камера имеет разрешение 8 Мп, а фронтальная – 5 Мп. Аккумулятор новинки достался на 4 000 мАч. Оценили новинку в 100 долларов и будут предлагаться в черном или золотом цвете корпуса.