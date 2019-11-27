В рейтинге DxOMark больше не будет смартфонов от Honor

Об этом заявил глава компании, общаясь с журналистами в рамках пресс-конференции прошедшей 26 ноября.

По словам Чжао Мин (Zhao Ming), их смартфоны больше не будут присутствовать в рейтинге популярного DxOMark. Это связано со стандартами последних, которые регулярно меняются.

То есть Honor V30 и Honor V30 Pro в рейтинге лучших камерофонов не появятся, а исходя из заявлений президента компании, камеры Honor V30 не выйдут за рамки установленных DxOMark в плане чисто аппаратного обеспечения.

Чжао Мин отметил, что камеры устройств оценивают по большей части за аппаратные возможности, а с улучшением характеристик оборудования растут и оценки.