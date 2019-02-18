Стали известны все ключевые особенности флагмана Xiaomi Mi 9

За последние несколько дней в сети появилось немало сообщений о новом смартфоне. Информация исходит как от инсайдеров, так и от представителей компании, которые подогревают интерес к своему флагманскому смартфону.

Сегодня было опубликовано немало сообщений, которые мы решили собрать и рассказать обо всем, что известно.

Напомним, что полноценная презентация аппарата состоится через два дня вместе с еще несколькими флагманами от других производителей.

Новый Xiaomi Mi 9 согласно официальной информации будет иметь соотношение экрана к корпусу 90,7%. В отличие от предшественника нижняя рамка окажется на 40 процентов тоньше.

Диагональ экрана составит 6,4 дюйма, а выполнят его по технологии AMOLED и покроют защитным стеклом Gorilla Glass 6.

Разрешение экрана будет 1080×2220 (FHD +). К тому же производитель указывает на сканер отпечатков пальцев, который будет работать на 25 процентов быстрее, чем у предшественника.

Что касается технических характеристик, то в аппарате будет установлен процессор Snapdragon 855. Он будет предлагается для Xiaomi Mi 9 и его спецверсии Explorer Edition.

О последней «Астера» сегодня писала и там же были опубликованы официальное видео и изображения. Будет у смартфона еще и так называемая «бюджетная» версия с процессором Snapdragon 710, но она будет представлена позднее.

Для покупки Xiaomi Mi 9 будет предлагаться в нескольких версиях с разным объёмом памяти. В частности будут версии 6 или 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ ПЗУ. Некоторые источники указывают и на версию с 64 ГБ ПЗУ.

Что касается камеры, то основная будет с тремя датчиками, где главный модуль получит разрешение 48 Мп, а два других будут с разрешением 12 и 16 Мп.

Среди других особенностей аппарата стоит отметить наличие модуля NFC новой генерации NXP SN100T, который будет способен работать с большим количеством карт, а также технологии Game Turbo.

По заявлению компании, данная технология должна улучшать эффективность работы аппарата, распределяя системные ресурсы в режиме реального времени.

Насколько данная технология будет необходима смартфону пока непонятно, ведь в нем все-таки установлен топовый процессор.

Еще будет в смартфоне и эффективная система охлаждения и ИК-излучатель. Новинка получит прошивку MIUI 10 созданную на базе Android 9.0 Pie, а также для нее будет доступна 20-ваттная зарядка.

Все это уже официально обнародованные данные, а значит до премьерного показа смартфон оказался полностью рассекречен. Неизвестными остаются лишь цены.

Впрочем, по последним данным обычный Mi 9 обойдется в 3499 юаней или около 35 тысяч рублей, а его спецверсия получит ценник 5 999 юаней или менее 60 тысяч рублей.

Как видно цены немного завышены, но вероятно они будут актуальны для топовых версий, а модель с меньшим объёмом ОЗУ и ПЗУ обойдется дешевле. Предшественник смартфона сейчас на российском рынке предлагается за 25 тысяч рублей.