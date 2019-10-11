Специалисты DxOMark протестировали камеру Redmi K20 Pro

Эксперты сервиса DxOMark взяли на тестирование новый Redmi K20 Pro, который на европейском рынке продается под названием Xiaomi Mi 9T Pro.

В общем рейтинге смартфонов, составленном DxOMark, этот аппарат расположился на 17-й строчке. Камера этого устройства позволила ему оказаться на одном уровне с Samsung Galaxy Note 9, Xiaomi Mi Mix 3 и iPhone XR. Общий балл модели составил 102.

Только за качество фото Redmi K20 Pro получил 108 баллов. В данном случае эксперты среди недостатков отметили наличие в некоторых условиях цветовых теней, а также цифровые шумы на фоне и во время портретной съемки.

Качество съемки видео оценили в 89 баллов и недостатками названа нестабильность баланса белого и недостаточный уровень фокусировки, когда недостаточно света.