Речь идет о смартфоне с безрамочным дизайном, который носит название Essential PH-1 или Essential Phone.



Возглавлял разработку амбициозного смартфона создатель ОС Android Энди Рубин (Andy Rubin). Этот смартфон был представлен весной прошлого года, а само устройство выполнено в безрамочном дизайне без использования модных вырезов и челок.

При этом смартфон имел вырез только для фронтальной камеры. Essential PH-1 был раскритикован журналистами, пользователями и специалистами, в связи с чем его стоимость стала падать, а для смартфона было выпущено немало обновлений.

К тому же этот аппарат стал первым с новой Android 9.0 Pie. Однако создатель Android отказался от своего амбициозного смартфона, прекратив его продажу и выпуск.

Эту информацию в Essential уже подтвердили, уточнив, что вместо этого смартфона они разрабатывают новое, в котором будет большой экран и ИИ. Его планируется показать уже в начале 2019 года на выставке электроники CES 2019.