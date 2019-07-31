Смартфон Xiaomi Pocophone F2 появился в бенчмарке Geekbench

Похоже китайская компания все же ведет разработку преемника модели Pocophone F1.

Накануне «Астера» писала, что в компании опровергли слухи об отказе от смартфонов бренда, но также представители заявили, что ожидать скорое появление нового Pocophone F2 не стоит.

Тем не менее, сегодня смартфон, о котором долгое время ничего не сообщалось, появился в бенчмарке Geekbench.

Ожидаемо в устройстве установили процессор Snapdragon 855, а также для него предложат 6 ГБ оперативной памяти. Работать модель, как указано в базе бенчмарка, будет под управлением Android 8.1, что довольно странно.

К тому же результаты тестирования оказались не особо высокими. Так, в одноядерном режиме модель набрала 2 473 балла, а в многоядерном – 8 633 балла.

Возможно на тестах засветился ранний прототип модели. Между тем, наряду с появлением в Geekbench, в Сети показали фото лицевой панели, предположительно, Pocophone F2. Судя по снимку, смартфон будет иметь каплевидный вырез под селфи-камеру.