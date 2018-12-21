Смартфон Moto G7 Power появился в бенчмарке Geekbench

Смартфон Moto G7 Power появился в бенчмарке Geekbench21.12.2018 11:09
Благодаря бенчмарку стали известны некоторые технические характеристики новинки, которая еще не была представлена производителем.
Согласно этим данным, Moto G7 Power будет оснащен процессором однокристальную систему Qualcomm, причем в Geekbench ее определили, как Snapdragon 625, но вероятно это ошибка, так как показатель «попугаев» соответствует процессору Snapdragon 636.
Кроме этого, известно, что оперативной памяти в устройстве будет четыре гигабайта, а вот работать оно будет под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.
Ранее инсайдеры приписывали Moto G7 Power модуль NFC, а также батарею на 5000 мАч.
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