Смартфон Moto G7 Power появился в бенчмарке Geekbench

Благодаря бенчмарку стали известны некоторые технические характеристики новинки, которая еще не была представлена производителем.

Согласно этим данным, Moto G7 Power будет оснащен процессором однокристальную систему Qualcomm, причем в Geekbench ее определили, как Snapdragon 625, но вероятно это ошибка, так как показатель «попугаев» соответствует процессору Snapdragon 636.

Кроме этого, известно, что оперативной памяти в устройстве будет четыре гигабайта, а вот работать оно будет под управлением операционной системы Android 9.0 Pie.

Ранее инсайдеры приписывали Moto G7 Power модуль NFC, а также батарею на 5000 мАч.