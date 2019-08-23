Смартфон Meizu 16s Pro стал доступен для заказа

Презентация смартфона пройдет 28 августа, но его уже можно заказать.

Китайский производитель начал принимать заказы на Meizu 16s Pro. Оформить предварительный заказ на флагманский смартфон можно на официальном сайте Meizu.

Для этого была создана отдельная страница на сайте производителя, при этом на ней нет никакой информации про смартфон.

Известно, что в нем будет установлен процессор Snapdragon 855 Plus, дисплей с диагональю 6,2 дюйма и основная камера с главным 48 Мп датчиком.

Также в день открытия приема заказов в Сети был опубликован снимок основной камеры, которая оснащена тремя объективами.

Два из них установлены на отдельный блок, а третья камера расположена ниже блока и в ней использовали кольцевую светодиодную вспышку.