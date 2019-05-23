Samsung Galaxy S11 не получит подэкранную селфи-камеру

Samsung Galaxy S11 не получит подэкранную селфи-камеру23.05.2019 12:47
Компания Samsung ранее запатентовала новый вариант размещения фронтальной камеры и тогда же многие предположили, что это будет реализована в новом Samsung Galaxy S11.
Но оказалось, что подэкранная селфи-камера в модели следующего поколения реализована не будет, так как такую технологию еще требуется дорабатывать.
То есть, флагманы будущего года будут иметь врезанные в экран камеры, как у текущих версий модели. Только в 2021 году устройства получат новое решение.
Как ранее сообщалось, преимущество подэкранной камеры будет в том, что она будет не заметна для пользователя в неактивном режиме.
Помимо этого, источники сообщают о наличии в Galaxy S11 однокристальной системы, выполненной по 5-нанометровому техпроцессу.
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