Samsung Galaxy S11 не получит подэкранную селфи-камеру

Компания Samsung ранее запатентовала новый вариант размещения фронтальной камеры и тогда же многие предположили, что это будет реализована в новом Samsung Galaxy S11.

Но оказалось, что подэкранная селфи-камера в модели следующего поколения реализована не будет, так как такую технологию еще требуется дорабатывать.

То есть, флагманы будущего года будут иметь врезанные в экран камеры, как у текущих версий модели. Только в 2021 году устройства получат новое решение.

Как ранее сообщалось, преимущество подэкранной камеры будет в том, что она будет не заметна для пользователя в неактивном режиме.

Помимо этого, источники сообщают о наличии в Galaxy S11 однокристальной системы, выполненной по 5-нанометровому техпроцессу.