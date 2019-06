Пока новый смартфон с камерой для селфи, расположенной под экраном, существует только в качестве прототипа.

Тем не менее, в компании Oppo обещают скорый выход первых коммерческих образцов. Oppo показала первый смартфон в мире с подэкранной камерой, который имеет безрамочный дизайн.

Сама камера не видна пользователю и ее увидеть можно только при активации режима съемки.

Как рассказали представители бренда, чтобы реализовать такое расположение камеры в дисплее использовали специальный прозрачный материал, работающий с переработанной структурой пикселей.

Это нужно для того, чтобы качество снимков не ухудшалось. Сам экран в области камеры полностью работает, реагирует на нажатия и не теряет в качестве изображения.

#oppo #underdisplaycamera

Measured OPPO «will take pictures of the screen» draw the focus: No need to take pictures when almost feel the presence of the camera under the screen. pic.twitter.com/XMNSMILjG9

— Xiaomishka (@xiaomishka) 26 июня 2019 г.