Nokia готовит новый недорогой смартфон на Snapdragon 439

Модельная линейка Nokia в ближайшие несколько месяцев пополнится, как минимум тремя новинками, в том числе и флагманской моделью.

Сегодня также были опубликованы фото загадочной модели с тройной камерой, а теперь раскрыли и технические характеристики еще одного устройства.

Последнее будет относится к бюджетному сегменту, а работать оно будет на процессоре Snapdragon 439.

Эта новинка сейчас известна под модельным номером TA1124, а вот какое название она получит неизвестно. В целом это будет аппарат с шестидюймовым экраном без выреза.

На задней панели расположится двойная камера с модулями на 12 и 5 Мп, а спереди будет 8-мегапиксельная камера для селфи.

Что касается памяти, то в смартфоне ОЗУ предложат 2 ГБ, а ПЗУ будет 32 ГБ. Еще гаджет получит аккумулятор на 3400 мАч и будет работать под управлением Android 9.0 Pie.