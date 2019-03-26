Накануне автопроизводитель официально опубликовал тизер нового смартфона Lenovo Z6 Pro и сообщил, что его дебют будет проходить в рамках пресс-конференции 27 марта.

Вместе с тизером компания анонсировала и новые возможности в смартфоне с технологией Hyper Video.

Никаких подробностей о технологии не сообщают, но сегодня Lenovo снова упомянула в тизере технологию Hyper Video для Z6 Pro и сообщила, что над ее созданием специалисты трудились на протяжении более одного года.

Также было упомянуто, что Hyper Video будет связана с замедленными видеороликами и возможностью макросъемки.

Больше информации пока к сожалению не приводят, но все подробности станут известны уже завтра.