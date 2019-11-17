Камера игрового Xiaomi Black Shark 2 провалила тест DxOMark

Специалисты DxOMark опубликовали результаты тестирования камеры мощного игрового смартфона Xiaomi Black Shаrk 2.

Оказалось, что по части фото и видео, этот аппарат не является лучшим и делает съемку хуже большинства флагманов.

Камера не всегда правильно устанавливает баланс белого, имеет проблемы с динамическим диапазоном при высоком контрасте и делает плохие снимки в темное время суток.

При этом в Black Shark 2 установлен в камере модуль на 48 Мп и телеобъектив на 13 Мп.

Самым большим недостатком камеры является нестабильный фокус, а еще в ней плохо работает портретный режим. В результате Xiaomi Black Sahrk 2 заработал общие 84 балла.