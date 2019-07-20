Huawei выпустит смартфон с выдвижной камерой за 290 долларов

Стало известно, что в китайской компании ведут разработку нового недорого смартфона, который в первую очередь появится на индийском рынке.

Сегодня появились первые подробности о новинке. Как выяснилось, новая модель будет предлагаться с выдвижной фронтальной камерой и окажется относительно доступной по цене.

В качестве конкурентов смартфону называют модели от Oppo, Realme и Vivo.

Его стоимость составит 290 долларов, а по характеристикам он не уступит Realme X, предлагаемому на рынке за 250 долларов. Больше подробностей пока не приводят.