Huawei выпустит смартфон с выдвижной камерой за 290 долларов

Huawei выпустит смартфон с выдвижной камерой за 290 долларов20.07.2019 21:03
Стало известно, что в китайской компании ведут разработку нового недорого смартфона, который в первую очередь появится на индийском рынке.
Сегодня появились первые подробности о новинке. Как выяснилось, новая модель будет предлагаться с выдвижной фронтальной камерой и окажется относительно доступной по цене.
В качестве конкурентов смартфону называют модели от Oppo, Realme и Vivo.
Его стоимость составит 290 долларов, а по характеристикам он не уступит Realme X, предлагаемому на рынке за 250 долларов. Больше подробностей пока не приводят.
Просмотры:Метки: Huawei