Xiaomi показала новый игровой ноутбук на выставке в Шанхае

На выставке China Joy в Шанхае китайская компания продемонстрировала старшую версию своего нового игрового ноутбука.

Полноценная презентация линейки Mi Gaming состоится четвертого августа, но уже известны основные характеристики старшей модели.

Как выяснилось, модель получит процессор Intel Core i7-9750H. Видеокарта в новинке будет установлена Nvidia RTX 2060, а оперативной памяти заявлено 16 ГБ.

Также известно и о 512 ГБ SSD. Экран ноутбука будет с частотой обновления 144 Гц, а охват цветового диапазона составит 72%. Информация о других моделях линейки станет известна уже через два дня.

Источник: Gazetadaily.ru.