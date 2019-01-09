Ультрапортативный ноутбук Lenovo Yoga S940 оценен в 1500 долларов

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10 февраля : четверг

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Интервью

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Татарстан запустил опытную зону сети 5G‍

В мероприятии, посвященном запуску сетей пятого поколения, принял участие глава республики Рустам Минниханов и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Ультрапортативный ноутбук Lenovo Yoga S940 оценен в 1500 долларов

09.01.2019 21:02

Ноутбук был представлен в рамках выставки в Лас-Вегасе, проходящей в эти дни. Там же компания Lenovo назвала и его стоимость. Ультрапортативный ноутбук Lenovo Yoga S940 оценен в 1500 долларов, а его продажи запланированы на май 2019 года.
Новинка имеет диагональ 13,9 дюйма и соотношение сторон 16:10. Отдельно производитель отметил и тонкие рамки, а еще экран покрыли защитным стеклом, изогнутым по краям, используемым в планшетах и смартфонах. Новинка будет доступна в нескольких вариантах, где одна имеет разрешение экрана 1080р, а старшая – 4К.

Кроме этого, в ноутбуке будут использовать процессор Intel Core i5 или Core i7. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, а накопитель будет от 256 ГБ до 2 ТБ.

Весит Lenovo Yoga S940 1,2 килограмма, а его толщина составляет 12,2 мм. Из особенностей модели еще отмечается камера с возможностью распознавания лица пользователя, фронтальные динамики, система шумоподавления, а также голосовые помощники Amazon Alexa и Microsoft Cortana и два разъема Thunderbolt 3 USB-C.

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