Ноутбук был представлен в рамках выставки в Лас-Вегасе, проходящей в эти дни. Там же компания Lenovo назвала и его стоимость. Ультрапортативный ноутбук Lenovo Yoga S940 оценен в 1500 долларов, а его продажи запланированы на май 2019 года.

Новинка имеет диагональ 13,9 дюйма и соотношение сторон 16:10. Отдельно производитель отметил и тонкие рамки, а еще экран покрыли защитным стеклом, изогнутым по краям, используемым в планшетах и смартфонах. Новинка будет доступна в нескольких вариантах, где одна имеет разрешение экрана 1080р, а старшая – 4К.

Кроме этого, в ноутбуке будут использовать процессор Intel Core i5 или Core i7. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ, а накопитель будет от 256 ГБ до 2 ТБ.

Весит Lenovo Yoga S940 1,2 килограмма, а его толщина составляет 12,2 мм. Из особенностей модели еще отмечается камера с возможностью распознавания лица пользователя, фронтальные динамики, система шумоподавления, а также голосовые помощники Amazon Alexa и Microsoft Cortana и два разъема Thunderbolt 3 USB-C.