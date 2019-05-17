8-дюймовый планшет Huawei MediaPad M5 lite добрался до России

Компания Huawei официально анонсировала старт продаж нового планшета с названием Huawei MediaPad M5 lite.

Это восьмидюймовая модель, работающая на процессоре Kirin 710. Экран имеет разрешение 1920 х 1200 точек и выполнен по технологии IPS.

Оперативной памяти в планшете будет 3 ГБ, а встроенной 32 ГБ. Среди особенностей стоит отметить еще и наличие двух динамиков Harman Kardon, а также поддержку технологии GPU Turbo 2.0.

Фронтальная камера устройства имеет разрешение 5 Мп, а основная – 13 Мп. Автономность планшету будет обеспечивать аккумулятор на 5 100 мАч.

Заявлено, что в режиме воспроизведения видео в высоком разрешении планшет проработает 10,6 часов, а прослушивать музыку на одном заряде можно 62 часа.

Оценили Huawei MediaPad M5 lite в России в 16 990 рублей. Он будет доступен для покупки в сером цвете с 23 мая.