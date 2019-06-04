Аналитики на основании данных по количеству сданных в ремонт смартфонов назвали те, которые приносят чаще всего.

Так, стали известны смартфоны, которые ломаются чаще всего и в целом это оказались наиболее востребованные аппараты.

О «ненадежных» смартфонах рассказали аналитики проекта «Чудо техники», которые привели данные по Москве. Оказалось, что чаще всего на ремонт попадают смартфоны брендов Apple, Samsung и Xiaomi, занявшие в рейтинге первое, второе и третье место соответственно.

По статистике каждый второй китайский смартфон приносят в ремонт из-за необходимости заменить экран, при этом смартфоны Apple чаще нуждаются в замене аккумулятора.

Среди «яблочных» смартфонов на ремонт часто попадают iPhone 6, 5S, 5 и 6S. Если говорить о моделях устройств от Samsung, то среди наиболее проблемных оказались A5, S3, A3, а среди китайских смартфонов больше всего на ремонт приносят Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.