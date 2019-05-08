Google Play Awards 2019: названы лучшие приложения этого года

Компания Google опубликовала победителей ежегодного конкурса Google Play Awards.



Как и ранее в этом году лучшие приложения были выбраны в девяти разных категориях. Итак, в 2019 году в категории прорыв в играх лучшей по версии Google Play Awards 2019 оказалась Marvel Strike Force.

Выдающейся разработкой для миллиардеров оказалась Canva: Graphic Design & Logo, Flyer, Poster, а в категории прорыв приложениях победителем стало Slowly.

Звание самой красивой игры получила Shadowgun Legends, а необычной признана Tick Tock: A Tale for Two.

Также есть категория самой лучшей игры для гостиной и в этой номинации победителем стала Neverthink: Handpicked videos.

Wisdo признан лучшим социальным эффектом. Также в списке есть категория приложений для улучшения качества жизни и для людей с ограниченными возможностями, где победителями стали Woebot: Your Self-Care Expert и Envision AI соответственно.