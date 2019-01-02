Эксперты назвали самые опасные смартфоны в мире

Рейтинг опасных смартфонов был назван специалистами Федерального агентства США, а в списке оказались 18 устройств.

Основной для рейтинга стал показатель SAR-излучения и как выяснилось, наибольшее его значение оказалось в смартфоне Google Pixel 3 XL и он является самым вредным для здоровья человека.

На втором месте располагается Google Pixel 3, а в тройку лидеров попал OnePlus. На четвертой и пятой строчке самых опасных мобильных устройств оказались корейский LG V40, а также американские модели iPhone XS Max и XS.

Впрочем, отмечается, что в последних показатель SAR-излучения является далеким от критического уровня, но тем не менее он больше, чем минимальные значения.

Также в рейтинге оказались iPhone, Google Pixel и Samsung Galaxy Note 9, которые являются лидерами по максимальному единовременному воздействию на весь организм.