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3 февраля : четверг

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Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

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Эксперты назвали самые опасные смартфоны в мире

02.01.2019 19:56

Рейтинг опасных смартфонов был назван специалистами Федерального агентства США, а в списке оказались 18 устройств.
Основной для рейтинга стал показатель SAR-излучения и как выяснилось, наибольшее его значение оказалось в смартфоне Google Pixel 3 XL и он является самым вредным для здоровья человека.

На втором месте располагается Google Pixel 3, а в тройку лидеров попал OnePlus. На четвертой и пятой строчке самых опасных мобильных устройств оказались корейский LG V40, а также американские модели iPhone XS Max и XS.

Впрочем, отмечается, что в последних показатель SAR-излучения является далеким от критического уровня, но тем не менее он больше, чем минимальные значения.

Также в рейтинге оказались iPhone, Google Pixel и Samsung Galaxy Note 9, которые являются лидерами по максимальному единовременному воздействию на весь организм.

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