Иссык Куль — отдых с пользой

Иссык Куль — отдых с пользой29.10.2019 01:15
Впечатляющее своей красотой озеро Иссык Куль расположено на юге Киргизии, близко к границе с Казахстаном. Озеро окружено величественными горными хребтами, взобравшись на которые Вам откроется поистине незабываемая панорама «Горячего озера»
В переводе с Кыргызского, «Иссык-Куль» — «Горячее озеро», однако вода здесь всегда прохладная, а иногда, по-настоящему, ледяная
Путевки на Иссык Куль особо популярны для туристов из Казахстана и России. Здесь можно подобрать туры на любой вкус, кому-то нравится обыкновенный пляжный отдых, другие любят приключенческий туризм, третьи едут поправить здоровье в местных санаториях, которые имеют лечебную базу, созданную еще при СССР
Гостиницы, пансионаты, отели и санатории Иссык-Куля
Берег озера предлагет огромное количество мест размещения с максимально широким ассортиментом цен. В гостевых домах Вы сможете найти проживание по 5-6$ в сутки с человека. Пансионаты с собственным пляжем обойдутся несколько дороже, около 15-20$ в сутки с питанием. Самые дорогие обьекты для проживания — отели и санатории, здесь средний ценник за человека около 40$ в сутки. В эту сумму будет входить уютный номер со всеми удобствами, качественное питание, огромная территория и собственный песчаный пляж, оборудованный зонтами и шезлоггами
Как добраться до Иссык -Куля
В зависимости от бюджета и Вашего местоположения, есть несколько способов добраться до озера:
- На собственном автомобиле. Дороги в отличном состоянии, путь не будет утомительным
- Рейсовым автобусом до Бишкека, затем маршрутным такси
- Туристическим автобусом. Автобусы от турфирм развозят своих клиентов прямо до ворот гостиниц. Кроме того, есть специальные автобусы со спальными местами
- Самолетом до аэропорта манас (Бишкек) , или чартером Алматы- Тамчи (ранее назывался аэропорт «Иссык-Куль»)
Каждый из этих способов хорош по своему, большинство туристов едут наземным транспортом, что позволяет в пути лицезреть потрясающие пейзажи этой гостеприимной страны.
Туры на Иссык Куль отлично подойдут для отдыха с детьми. Многими туристами было замечено, что, после отдыха на Иссык-Куле, дети намного реже болеют, в особенности, инфекционными заболеваниями. Кроме того, после отдыха на Иссык Куле Вы получите настоящий , благородный бронзовый загар, который держится очень и очень долго.
Сезон на Иссык-Куле. Когда лучше ехать
Максимально комфортным, как его еще называют, «бархатным сезоном», считается период с 10 августа и до середины сентября. В это время вода прогревается до максимальных значений, а солнце уже не такое активное, шансов получить ожоги значительно меньше. Однако великолепно отдохнуть можно и в июне и в июле, когда вода еще прогревается а на солнышке тепло.
В зимний период многие гостиницы закрыты, работают только санатории и отели с наличием горячих источников и отопления в номерах.
Узнать более подробную информацию можно на странице https://algritravel.kz/tury_na_oz.issyk-kul
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