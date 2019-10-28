Иссык Куль — отдых с пользой

Впечатляющее своей красотой озеро Иссык Куль расположено на юге Киргизии, близко к границе с Казахстаном. Озеро окружено величественными горными хребтами, взобравшись на которые Вам откроется поистине незабываемая панорама «Горячего озера»

В переводе с Кыргызского, «Иссык-Куль» — «Горячее озеро», однако вода здесь всегда прохладная, а иногда, по-настоящему, ледяная

Путевки на Иссык Куль особо популярны для туристов из Казахстана и России. Здесь можно подобрать туры на любой вкус, кому-то нравится обыкновенный пляжный отдых, другие любят приключенческий туризм, третьи едут поправить здоровье в местных санаториях, которые имеют лечебную базу, созданную еще при СССР

Гостиницы, пансионаты, отели и санатории Иссык-Куля

Берег озера предлагет огромное количество мест размещения с максимально широким ассортиментом цен. В гостевых домах Вы сможете найти проживание по 5-6$ в сутки с человека. Пансионаты с собственным пляжем обойдутся несколько дороже, около 15-20$ в сутки с питанием. Самые дорогие обьекты для проживания — отели и санатории, здесь средний ценник за человека около 40$ в сутки. В эту сумму будет входить уютный номер со всеми удобствами, качественное питание, огромная территория и собственный песчаный пляж, оборудованный зонтами и шезлоггами

Как добраться до Иссык -Куля

В зависимости от бюджета и Вашего местоположения, есть несколько способов добраться до озера:

На собственном автомобиле. Дороги в отличном состоянии, путь не будет утомительным

Рейсовым автобусом до Бишкека, затем маршрутным такси

Туристическим автобусом. Автобусы от турфирм развозят своих клиентов прямо до ворот гостиниц. Кроме того, есть специальные автобусы со спальными местами

Самолетом до аэропорта манас (Бишкек) , или чартером Алматы- Тамчи (ранее назывался аэропорт «Иссык-Куль»)

Каждый из этих способов хорош по своему, большинство туристов едут наземным транспортом, что позволяет в пути лицезреть потрясающие пейзажи этой гостеприимной страны.

Туры на Иссык Куль отлично подойдут для отдыха с детьми. Многими туристами было замечено, что, после отдыха на Иссык-Куле, дети намного реже болеют, в особенности, инфекционными заболеваниями. Кроме того, после отдыха на Иссык Куле Вы получите настоящий , благородный бронзовый загар, который держится очень и очень долго.

Сезон на Иссык-Куле. Когда лучше ехать

Максимально комфортным, как его еще называют, «бархатным сезоном», считается период с 10 августа и до середины сентября. В это время вода прогревается до максимальных значений, а солнце уже не такое активное, шансов получить ожоги значительно меньше. Однако великолепно отдохнуть можно и в июне и в июле, когда вода еще прогревается а на солнышке тепло.

В зимний период многие гостиницы закрыты, работают только санатории и отели с наличием горячих источников и отопления в номерах.

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