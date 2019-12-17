«Яндекс» представил обновленную версию поискового сервиса

Специалисты «Яндекса» над улучшением поисковой системы работали год, и за это время им удалось создать более 1500 улучшений, а также уменьшить время запроса.

Новый пакет изменений получил название «Вега». Как пишет пресс-служба поисковика, пакет изменений затрагивает основные направления поиска.

Было улучшено качество, ускорена выдача результатов, доработан уровень ответов и гиперлокальность.

За счет оптимизации работы и интеграции сложных алгоритмов нейросетей, поиск стал осуществляться даже по страницам, которые мало востребованы.

В мобильной системе, поиск стал работать еще на стадии формирования запроса, а алгоритмы сами угадывают что нужно пользователю и по мере ввода фразы формируют запрос.

Поэтому после нажатия кнопки найти перечень требуемых страниц отображается мгновенно.

Помимо всего этого, были обновлены сервисы «Район» и «Услуги». К примеру, в «Районе» стало возможно общаться в чате с жителями одного дома, а в «Услуги» начали показывать предложения непосредственно на карте.