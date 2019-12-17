«Яндекс» представил обновленную версию поискового сервиса

«Яндекс» представил обновленную версию поискового сервиса17.12.2019 15:00
Специалисты «Яндекса» над улучшением поисковой системы работали год, и за это время им удалось создать более 1500 улучшений, а также уменьшить время запроса.
Новый пакет изменений получил название «Вега». Как пишет пресс-служба поисковика, пакет изменений затрагивает основные направления поиска.
Было улучшено качество, ускорена выдача результатов, доработан уровень ответов и гиперлокальность.
За счет оптимизации работы и интеграции сложных алгоритмов нейросетей, поиск стал осуществляться даже по страницам, которые мало востребованы.
В мобильной системе, поиск стал работать еще на стадии формирования запроса, а алгоритмы сами угадывают что нужно пользователю и по мере ввода фразы формируют запрос.
Поэтому после нажатия кнопки найти перечень требуемых страниц отображается мгновенно.
Помимо всего этого, были обновлены сервисы «Район» и «Услуги». К примеру, в «Районе» стало возможно общаться в чате с жителями одного дома, а в «Услуги» начали показывать предложения непосредственно на карте.
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