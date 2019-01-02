Google Chrome возглавил рейтинг самых популярных в мире браузеров

Рейтинг самых популярных в мире браузеров был опубликован компанией Net Applications.



Основой для списка стали данные по использованию браузеров за декабрь 2018 года. Сразу стоит отметить, что Google Chrome в возглавил рейтинг самых популярных в мире браузеров, а в целом он только укрепил свои позиции.

В декабре этот браузер использовался на 67,18% персональных компьютеров. С долей менее 10 процентов на втором месте оказался браузер Mozilla Firefox — 9,58%. В тройке лидеров Internet Explorer – 8,31%.

У замены последнего доля в декабре составила уже 4,09%. Речь идет о браузере Microsoft Edge.

Если рассматривать популярность браузеров на мобильных устройствах, то тут лидерство также за Chrome (63,16%), а на втором и третьем месте расположились Apple Safari и китайский Baidu с результатами 26,62% и 2,03% соответственно.