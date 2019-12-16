Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Спрос на создание сайтов впечатляет – с 2016 года их количество выросло на 690 миллионов и сейчас приближается к двум миллиардам. Так, платформа Wix – лидер рынка конструкторов сайтов – обслуживает 3 миллиона 800 тысяч действующих сайтов, а годовая прибыль компании достигает 721 миллиона долларов. В то же время, большинство крупных компаний-разработчиков сайтбилдеров используют устаревшие и не оптимизированные компоненты, не успевая за скоростью развития веб-технологий и за повышением требований современного пользователя к функционалу.

Разработчики Weblium решили создать альтернативу существующим сервисам-конструкторам сайтов, решающую эти проблемы с помощью инновационных технологий.

Weblium (Веблиум) конструктор сайтов – это бесплатная платформа для создания сайтов на основе готовых блоков и шаблонов. Сервис был запущен в январе 2019 года и в том же месяце был признан лучшим продуктом дня и продуктом недели по версии ProductHunt.

Отличительное преимущество платформы Веблиум – запатентованный “умный” помощник AI Design Supervisor, который автоматически корректирует оформление сайта и блоков во время редактирования, помогая избежать дизайнерских ошибок и неудачных решений.

Все готовые блоки полностью настраиваемы, с возможностью изменять дизайн и расположение отдельных элементов, удалять существующие элементы или добавлять новые.

Конструктор сайтов также позволяет создавать пользовательские блоки с нуля или из комбинаций других блоков. В отличие от большинства конструкторов с аналогичной возможностью, в Weblium созданные пользователем блоки адаптируются под любой экран и устройство автоматически.

У конструктора интуитивно понятный drag-and-drop интерфейс с функцией моментального отображения изменений. Благодаря продуманности функционала и легкости в использовании пользователь может создать сайт бесплатно в течении десяти минут без знания языков програмирования и веб-дизайна.

Сайты, созданные на платформе Weblium, отличаются высокой скоростью работы – рейтинг большинства сайтов клиентов составляет от 90 до 100 в Google PageSpeed ​​Insights.

Weblium (Веблиум) конструктор сайтов поддерживает интеграцию с Google Analytics и Диспетчером тегов Google, а также предоставляет встроенные инструменты для отслеживания посещаемости сайта, ремаркетинга и оптимизации. В режиме редактирования страницы доступен широкий выбор настроек для продвижения и поисковой оптимизации контента. Даже созданные с использованием бесплатной версии конструктора Weblium сайты индексируются поисковыми системами автоматически и показывают высокие результаты в поисковой выдаче.

Дополнительный функционал и возможности:

Облачный хостинг Google;

Функции отслеживания событий;

Интеграция с Mailchimp;

Возможность совместного редактирования страниц;

Формы для сбора лидов;

SSL-сертификат.

Weblium предоставляет оперативную круглосуточную поддержку пользователей для решения любых технических и маркетинговых вопросов.

В бесплатной версии продукта пользователь получает доступ к более чем 158 шаблонам и свыше 220 готовых к использованию блокам с гибкими настройками. Пользователю предоставляется неограниченный обьем для хранения данных и неограниченная пропускная способность.

Доступно и платное предложение, которое дополняет основные возможности предоставлением бесплатного домена на 1 год, возможностью добавлять внешний код в блоки страницы, а также отсутствием брендинга и рекламы Weblium.

Еще один продукт Weblium – White Label решение для веб-студий и дизайнерских агентств. Это готовое решение, позволяющее студиям создавать для клиентов сайты на платформе Weblium. Кроме стандартных опций конструктора Weblium, предложение включает личный домен и отсутствие брендинга Weblium, неограниченное количество клиентов, а также доступ к партнерской программе.