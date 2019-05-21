Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Несложно догадаться, что речь идет о недавнем громком событии, связанным с компанией Huawei.

Несколько экспертов высказали мнение, что Китай скоро ответит США за Huawei, тем более, что жители КНР уже активно выступают за ответные меры.

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Как известно, в последних используются, в том числе и китайские комплектующие, а их выпуск также налажен в Китае.

Эксперты уверены, что если ситуация с торговой войной между Америкой и Китаем усугубится, то устройства Apple могут подорожать как минимум в два-три раза.

К тому же специалисты говорят и о том, что происходящая торговая война в итоге способна обрушить мировой рынок.