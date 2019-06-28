Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год28.06.2019 18:48
Специалисты аналитической фирмы ABI Research опубликовали интересную информацию, согласно которой в течение пяти лет рынок 4К-телевизоров будет расти на 13%.
Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год и в итоге к 2024 году объёмы достигнут показателя 233 млн экземпляров.
На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.
Последние пока являются очень дорогими и пройдет несколько лет, прежде чем технологи подешевеют и 8К станет стандартом.
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