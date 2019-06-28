Специалисты аналитической фирмы ABI Research опубликовали интересную информацию, согласно которой в течение пяти лет рынок 4К-телевизоров будет расти на 13%.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год и в итоге к 2024 году объёмы достигнут показателя 233 млн экземпляров.

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Последние пока являются очень дорогими и пройдет несколько лет, прежде чем технологи подешевеют и 8К станет стандартом.