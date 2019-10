Китайская компания скоро представит новую модель смартфона, в которой не будут предлагать вырез для фронтальной камеры и уж точно она не будет выезжать из корпуса.



Xiaomi готовит смартфон с двумя «невидимыми» камерами, расположенными под экраном. Особенностью становится не тот факт, что селфи-камера расположится под экраном, а то, что их будет две.

Именно такое решение ранее запатентовала Xiaomi. Новая технология позволит сделать безрамочным экран, а сама камера не будет видна даже если будет активирована.

Между тем ранее в этом году Xiaomi показывала Mi 9 с таким решением.

Today is a good day, Xiaomi showed off the screen camera technology! A hidden camera was installed on the Xiaomi Mi 9 to achieve a self-portrait that looks good. pic.twitter.com/NJVGtWMvsC

— Ice universe (@UniverseIce) 3 июня 2019 г.