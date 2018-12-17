Samsung Galaxy S10 без дыры под камеру для селфи показали на фото

Samsung Galaxy S10 без дыры под камеру для селфи показали на фото17.12.2018 17:57
В Сети опубликовали фото защитной пленки для нового смартфона Samsung Galaxy S10.
Снимок оказался в распоряжении инсайдера Ice universe и на нем защитная пленка не имеет выреза под фронтальную камеру.
Впрочем, это вовсе не означает, что в смартфоне будет дырки под фронтальную камеру.
Уже известно, что все модели флагманской линейки 2019 года получат тип экрана Infinity-O, а он предполагает именно вырез в экране для селфи-камеры.
Напомним, что смартфоны будут представлены на выставке MWC 2019.
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