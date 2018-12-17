Samsung Galaxy S10 без дыры под камеру для селфи показали на фото

В Сети опубликовали фото защитной пленки для нового смартфона Samsung Galaxy S10.

Снимок оказался в распоряжении инсайдера Ice universe и на нем защитная пленка не имеет выреза под фронтальную камеру.

Впрочем, это вовсе не означает, что в смартфоне будет дырки под фронтальную камеру.

Уже известно, что все модели флагманской линейки 2019 года получат тип экрана Infinity-O, а он предполагает именно вырез в экране для селфи-камеры.

Напомним, что смартфоны будут представлены на выставке MWC 2019.