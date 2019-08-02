LG запатентовала смартфон с гибким экраном и стилусом

Производители смартфонов регулярно патентуют идеи новых смартфонов, часть из которых может никогда не стать реальностью.

Новой тенденцией на рынке становятся устройства со складными экранами и хотя пока их представлено несколько моделей, их разработкой занимаются практически все компании.

На этот раз свою идею складного смартфона запатентовала компания LG. Патентные изображения такого аппарата уже появились в Сети.

Этот патент демонстрирует смартфон со складным экраном, способным огибать корпус, предоставляя доступ к экрану с двух сторон.

То есть дисплей будет складываться в двух местах. К тому же к такой модели предлагают еще и стилус, который предлагается размещать внутри шарнирной части, что выглядит вполне логично.