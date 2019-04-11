LG запатентовала гибкий смартфон с прозрачным экраном

Журналисты LetsGoDigital обнаружили новый патент компании LG, в котором описывается мобильное устройство не просто с гибким, но еще и с прозрачным экраном.

Компания LG судя по всему рассматривает возможность выпуска нового революционного устройства, правда случиться это может не скоро.

В случае выхода на рынок, новый смартфон получит складной экран, который будет прозрачным с двух сторон.

В разложенном состоянии устройство будет выглядеть как планшет, а в сложенном состоянии модель будет состоять из двух частей – левой и правой, которые позволят независимо друг от друга отображать информацию, причем как прозрачную, так и непрозрачную.