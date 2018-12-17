«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны 2018 года

Сегодня в пресс-службе «Яндекс.Маркета» опубликовали информацию по самым востребованным группам товаров, а вместе с тем были названы и самые популярные смартфоны по запросам в этом году.

«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в 2018 году на основании запросов собственных пользователей.

Оказалось, что чаще всего россияне интересовались смартфонами китайской компании Xiaomi. От общего количества запросов на модели этого бренда пришлось 32%.

На втором месте оказались сразу два производителя смартфонов, а это Samsung и Apple с результатом по 15%. В тройке лидеров расположились Huawei и Honor, у которых по 11% от всех запросов по смартфонам на «Яндекс.Маркет».

Если рассматривать самые интересные для россиян модели смартфонов, то ими оказались: Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Redmi 5 Plus в версии 4/64GB, Samsung Galaxy S8 и Apple iPhone X, занявшие с первого по четвертое места соответственно.