«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны 2018 года

«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны 2018 года17.12.2018 18:03
Сегодня в пресс-службе «Яндекс.Маркета» опубликовали информацию по самым востребованным группам товаров, а вместе с тем были названы и самые популярные смартфоны по запросам в этом году.
«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в 2018 году на основании запросов собственных пользователей.
Оказалось, что чаще всего россияне интересовались смартфонами китайской компании Xiaomi. От общего количества запросов на модели этого бренда пришлось 32%.
На втором месте оказались сразу два производителя смартфонов, а это Samsung и Apple с результатом по 15%. В тройке лидеров расположились Huawei и Honor, у которых по 11% от всех запросов по смартфонам на «Яндекс.Маркет».
Если рассматривать самые интересные для россиян модели смартфонов, то ими оказались: Xiaomi Redmi Note 5, Xiaomi Redmi 5 Plus в версии 4/64GB, Samsung Galaxy S8 и Apple iPhone X, занявшие с первого по четвертое места соответственно.
«Яндекс.Маркет» назвал самые популярные группы товаров в 2018 году
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