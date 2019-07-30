Xiaomi экспериментирует со сдвоенной селфи-камерой

Xiaomi экспериментирует со сдвоенной селфи-камерой30.07.2019 18:21
Xiaomi запатентовала несколько вариантов размещения фронтальных камер в смартфонах.
В сети были опубликованы патентные изображения нескольких аппаратов с разным размещением двойной фронтальной камеры врезанной в дисплей.
На опубликованных изображениях отображено три варианта. Так, на одном камеры и датчики смещены в верхний левый угол, а во втором варианте размещение сделали классическое – по центру, при этом в третьем варианте фронтальные камеры разнесли по верхним углам.
Во всех трех версиях показано, что фронтальных камер будет две. Пока неизвестно какой из смартфонов Xiaomi получит двойную селфи-камеру.
Напомним, китайская компания сейчас готовит к выходу игровой смартфон.
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