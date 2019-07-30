Xiaomi экспериментирует со сдвоенной селфи-камерой

Xiaomi запатентовала несколько вариантов размещения фронтальных камер в смартфонах.

В сети были опубликованы патентные изображения нескольких аппаратов с разным размещением двойной фронтальной камеры врезанной в дисплей.

На опубликованных изображениях отображено три варианта. Так, на одном камеры и датчики смещены в верхний левый угол, а во втором варианте размещение сделали классическое – по центру, при этом в третьем варианте фронтальные камеры разнесли по верхним углам.

Во всех трех версиях показано, что фронтальных камер будет две. Пока неизвестно какой из смартфонов Xiaomi получит двойную селфи-камеру.

Напомним, китайская компания сейчас готовит к выходу игровой смартфон.