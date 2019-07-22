Xiaomi впервые попала в рейтинг Fortune Global 500

Китайская компания впервые оказалась в мировом рейтинге компаний по выручке, составляемом ежегодно изданием Fortune.

Рейтинг называется Fortune Global 500 и в нем теперь появилась Xiaomi, активны которой оцениваются в 21,1 млрд долларов.

За год оборот компании составил 26,4 млрд долларов, что на 55,9% выше результатов года ранее.

Также выросла и прибыль компании, которая уже составила более 2 млрд долларов. На сегодняшний день в компании работает порядка 17 тысяч сотрудников.