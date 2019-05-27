Xiaomi продала за 129 дней уже 10 млн смартфонов Redmi Note 7

Китайская компания стремиться постоянно быть в центре внимания, анонсируя различные новинки, проводя активную рекламную кампанию, а также производитель регулярно делится успехами той или иной модели.



Так, недавно китайская компания Xiaomi официально сообщила, что за 129 дней с момента старта продаж Redmi Note 7, ей удалось реализовать уже более 10 млн экземпляров модели.

В данном случае указаны продажи на мировом рынке, а не только в Китае. По случаю таких достижений, представители компании собрались и отметили его большим тортом.