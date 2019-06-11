Samsung может начать производство процессоров Snapdragon 865

Южнокорейский производитель может наладить на своих предприятиях выпуск нового процессора от Qualcomm.

В последней рассматривают возможность доверить выпуск новых чипов Snapdragon 865 производителю Samsung.

Впрочем, производитель электроники мог бы и в этом году выпускать чипы Snapdragon 855, но упустил свой контракт с TSMC.

Пока никаких контрактов компании не подписывали, но источники сообщают, что это случится очень скоро, а переговоры уже находятся на финальной стадии.