Samsung может начать производство процессоров Snapdragon 865

Samsung может начать производство процессоров Snapdragon 86511.06.2019 15:20
Южнокорейский производитель может наладить на своих предприятиях выпуск нового процессора от Qualcomm.
В последней рассматривают возможность доверить выпуск новых чипов Snapdragon 865 производителю Samsung.
Впрочем, производитель электроники мог бы и в этом году выпускать чипы Snapdragon 855, но упустил свой контракт с TSMC.
Пока никаких контрактов компании не подписывали, но источники сообщают, что это случится очень скоро, а переговоры уже находятся на финальной стадии.
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