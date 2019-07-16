Отечественная компания опубликовала отчетные данные по продажам своих смартфонов за год, а также анонсировал две новинки.

Как стало известно, российский бренд Inoi за год реализовал 1,5 млн смартфонов, причем в данном случае указаны продажи устройств под управлением Android, тогда как гаджеты на Sailfish OS не учитывались.

Больше всего россияне приобретали аппараты Inoi 2 и его версия Inoi 2 Lite. Именно этот смартфон стал самым востребованным среди моделей бренда.

Их объёмы продаж составили 400 тыс. единиц. Уже скоро модельная линейка пополнится новинками в лице Inoi 2 2019 и Inoi 2 Lite 2019.

Стоит отметить, что Inoi предлагает бюджетные смартфоны, которые продают не только в России, но и в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Грузии.