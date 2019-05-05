Новый процессор будет предназначен для доступный версии будущих флагманских смартфонов, таких как Samsung Galaxy S11, Xiaomi Mi 10, OnePlus 8.

Недавно инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) сообщил, что Qualcomm активно работает над новым чипом и рассказал некоторые подробности.

Оказалось, что процессор Snapdragon 865 может не получить встроенный 5G-модем, а вместо этого будет использоваться внешний модем для работы устройств в сетях пятого поколения.

Сейчас процессор проходит под кодовым названием Snapdragon «Kona55» Fusion, а его модельный номер — SM8250.

При этом стоит отметить, что некоторые источники полагают, что чипом Snapdragon «Kona55» Fusion может оказаться не Snapdragon 865, а некая более лучшая версия Snapdragon 855.

Последняя могла бы быть использована в Samsung Galaxy Note10.