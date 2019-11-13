Продажи смартфонов Realme в Индии выросли на 401%

Популярность бренда Realme на индийском рынке растет и вполне возможно, что уже скоро компания сможет возглавить этот рынок.

Сейчас самыми востребованными в стране являются модели Xiaomi, Samsung и Vivo, которые находятся в первой тройке лидеров.

Realme уже расположилась на четвертом месте. По итогам третьего квартала этого года компания продала 6,7 млн смартфонов, что на 401% больше, чем годом ранее.

У Samsung объёмы продаж составили 8,8 млн устройств, а это больше на 8,5%. При этом Xiaomi остается лидером с большим отрывом – 12,6 млн гаджетов.

В отчетный период объёмы реализации таких смартфонов выросли на 8,5%. Если говорить о рынке в целом, то по итогам третьего квартала на нем продали 46,6 млн смартфонов, что на 9,3% больше.