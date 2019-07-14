Первый 5G-смартфон Meizu выйдет на рынок в следующем году

На мировом рынке уже присутствует несколько моделей смартфонов с поддержкой работы в сетях пятого поколения, а до конца года в продажу запустят еще несколько новинок.

При этом в компании Meizu не торопятся с выходом такого устройства. Как заявил генеральный директор компании, Первый 5G-смартфон Meizu выйдет на рынок только в следующем году.

По заявлению представителя, в руководстве компании пока не торопятся с выпуском такой модели, так как сама технология еще не зрелая, да и стоимость таких устройств достаточно высокая.

Также было сказано, что аппараты с модулем 5G являются «тяжелыми и потребляют много энергии», в том числе и работая в сетях четвертого поколения.