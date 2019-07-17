Новинкой становится спецверсия Oppo Reno FC Barcelona, а фанаты «Барселоны» смогут ее приобрести уже с 26 июля.



Oppo представила смартфон для фанатов «Барселоны», который оценен в 700 долларов и отличается дизайном.

Так, новинка имеет градиентный цвет корпуса с использованием традиционных цветов футбольного клуба, а еще в нем будет доступен особый интерфейс с соответствующей расцветкой приложений, кричалками болельщиков, а также гимном клуба.

Последние можно будет даже установить на звонок. Напомним, что смартфон имеет топовый процессор Snapdragon 855, десятикратный гибридный зум, а продавать его будут в версии 8/256 ГБ.